Der Spitzenreiter fährt im ersten Training in Zandvoort auf Rang eins. Hinter Kimi Antonelli landet Lando Norris auf Platz zwei. Der einzige Deutsche kommt in die Top Ten.

Zandvoort (dpa) – WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat im ersten Freien Training der Formel 1 nach der Sommerpause das Tempo vorgegeben. In der einstündigen Einheit vor der Sprint-Qualifikation beim Großen Preis der Niederlande raste der 19 Jahre alte Italiener im Mercedes auf Platz eins.

Zweiter wurde auf dem Dünen-Kurs von Zandvoort Formel-1-Titelverteidiger Lando Norris im McLaren. Beide trennten 0,121 Sekunden. Dahinter reihte sich Antonellis Teamkollege George Russell ein vor Rekordweltmeister und WM-Verfolger Lewis Hamilton im Ferrari. Der 41 Jahre alte Brite hat im Klassement 50 Punkte Rückstand als Zweiter auf Antonelli.

Lokalmatador Max Verstappen kam im einzigen Freien Training des vorerst letzten niederländischen Grand Prix nicht über Platz elf hinaus. Nico Hülkenberg belegte im Audi als einziger deutscher Fahrer den siebten Rang.