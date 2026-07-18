Kimi Antonelli fährt auf der Traditionsstrecke in Spa-Francorchamps die beste Zeit in der dritten Übungseinheit. Der Weltmeister und ein Ex-Champion sind nah dran.

Spa-Francorchamps (dpa) – Formel-1-Spitzenreiter Kimi Antonelli geht als Favorit auf den ersten Startplatz in die Qualifikation zum Großen Preis von Belgien. Der italienische Mercedes-Pilot sicherte sich in Spa-Francorchamps in 1:45,990 Minuten im letzten Training die Bestzeit. Weltmeister Lando Norris hatte im McLaren 0,139 Sekunden Rückstand, direkt dahinter folgte Max Verstappen, der im Red Bull 0,148 Sekunden hinter Antonelli lag.

Der Deutsche Nico Hülkenberg steuerte seinen Audi kurz vor dem Qualifying am Nachmittag (16.00 Uhr/Sky und RTL) auf den siebten Platz.

Hamilton kommt von der Strecke ab

Einen Schreckmoment erlebte Lewis Hamilton in den letzten Sekunden des Trainings. Der Rekordweltmeister verlor die Kontrolle über seinen Ferrari und kam von der Strecke ab. «Ich habe das Auto zerstört, tut mir leid», funkte der Brite an sein Team. Auf den TV-Bildern war zu sehen, dass die Hinterachse gebrochen war.

Vor dem zehnten Saisonlauf am Sonntag führt Antonelli in der WM-Wertung mit 25 Punkten Vorsprung vor seinem Silberpfeil-Teamkollegen George Russell. Weitere sieben Zähler dahinter folgt Hamilton im Ferrari. Verstappen liegt als Siebter schon 103 Punkten hinter Antonelli.