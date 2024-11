Alpine bezieht ab 2026 Mercedes-Motoren

Enstone (dpa) – Krisenrennstall Alpine wird keine eigenen Formel-1-Motoren mehr herstellen und von 2026 an Antriebe von Mercedes beziehen. Mutterkonzern Renault hatte schon im September entschieden, am Standort Viry-Chatillon künftig keine Werksmotoren für die Motorsport-Königsklasse mehr zu entwickeln. Wie Alpine um Chefberater Flavio Briatore mitteilte, wird Mercedes von 2026 an bis Ende 2030 Motoren und auch Getriebe liefern. Ab 2026 gilt in der Formel 1 ein neues Reglement.

Alpine ist ein Krisenrennstall. Das Fahrer-Duo Esteban Ocon und Pierre Gasly katapultierten das Team aber mit den Plätzen zwei und drei beim letzten Grand Prix in Brasilien auf Position sechs in der Konstrukteurswertung.

Alpine hat im vergangenen Jahr für 200 Millionen Euro 24 Prozent des Teams an eine Investorengruppe um Schauspieler Ryan Reynolds, Golfer Rory McIlroy und American-Football-Star Patrick Mahomes verkauft.