Allein auf dem Sofa: Was Norris zum Titel getrieben hat

Lando Norris zeigt seine Gefühle, ob gute oder schlechte. Kollisionskurs ist nicht sein Ding. Dass er es so zum Weltmeister gebracht hat, macht etwas mit dem neuen Champion.

Abu Dhabi (dpa) – Auf eines ist der neue Formel-1-Weltmeister Lando Norris besonders stolz. «Ich habe einfach auf meine Art gewonnen», betonte der 26 Jahre alte Brite nach seinem Titeltriumph: «Ich habe das Gefühl, dass ich genauso gewonnen habe, wie ich es wollte, nämlich ohne jemand zu sein, der ich nicht bin.»

Im letzten Rennen der Saison 2025 hatte Norris Platz drei hinter Sieger Max Verstappen und seinem australischen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri gereicht. «Ich habe nicht versucht, so aggressiv wie Max oder so energisch wie andere Champions der Vergangenheit zu sein – was auch immer das sein mag», sagte Norris. Mit seiner Art steht er für einen neuen Weltmeister-Typus: Offen, auch im Umgang mit Schwächen, verletzlich, und nach eigener Aussage ohne Killerinstinkt.

«Ich habe getan, was getan werden musste»

Der Brite fährt seit 2019 für McLaren. Im vergangenen Jahr scheiterte er an Verstappen, der seinen vierten Titel nacheinander feierte. In diesem Jahr setzte sich Norris durch und gewann am Ende mit zwei Punkten Vorsprung die Fahrer-WM trotz eines Saisonsieges weniger als Verstappen (8). Teamkollege Piastri wurde Gesamtdritter, er hatte die WM zwischenzeitig lange angeführt und wie Norris sieben Siege geholt.

Was für Norris wirklich wichtig ist

«Ich habe getan, was getan werden musste, um Weltmeister zu werden», sagte Norris. «Und ich habe meine Leute glücklich gemacht. Darum geht es mir wirklich am Ende des Tages. Ich werde morgen nicht aufwachen, damit ich einfach nur sagen kann: 'Ich bin Weltmeister'.» Es gehe darum, dass seine Mutter, sein Vater, seine Schwestern, sein Bruder glücklich seien und seine Freunde. «Das ist alles, was ich im Leben brauche.»

Entsprechend allein fühlte sich Norris auch bei seinem Weltmeister-Interview auf dem großen weißen Sofa im Fahrerlager auf dem Yas Marina Circuit, während in den Motorhomes und auf den Jachten die Bässe wummerten. «Ich hoffe, das ist die einzige Zeit, in der ich allein bin», sagte Norris. «Ich hoffe, meine Leute hatten schon reichlich Drinks, ich will noch Party mit ihnen machen. Denn es geht mehr um sie als um mich.»