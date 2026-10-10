Unter dem Flutlicht von Singapur liefern sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Max Verstappen einen packenden Zweikampf. Die Pole Position geht am Ende an den Niederländer.

Singapur (dpa) - Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Nachtrennen in Singapur gesichert. Der viermalige Weltmeister verwies im Red Bull Ferrari-Fahrer Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Für Sprint-Sieger Verstappen war es die 50. Pole seiner Karriere und die zweite in dieser Saison nacheinander. Nun will er auch sein 250. Formel-1-Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) krönen.

Dritter auf dem Marina Bay Street Circuit wurde Lewis Hamilton im zweiten Ferrari. Direkt dahinter landete WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli auf dem vierten Rang. Audi-Pilot Nico Hülkenberg verpasste als Elfter den letzten K.-o.-Durchgang. Wegen einer möglichen Behinderung von Williams-Fahrer Carlos Sainz wurde der Deutsche zu den Rennkommissaren vorgeladen.

Vor dem 17. von 23 geplanten Rennen führt Antonelli die WM-Wertung an. Der Italiener hat 89 Punkte Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell auf Position zwei. Der Engländer wurde in der Qualifikation Sechster, er muss wegen eines regelwidrigen Wechsels der Power Unit allerdings vom Ende des Feldes in Singapur starten.