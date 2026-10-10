Formel 1 in Singapur
50. Pole Position für Verstappen vor Jubiläumsrennen
Grand Prix von Singapur
Max Verstappen holt sich in Singapur die Pole Position.
Ng Han Guan. DPA

Unter dem Flutlicht von Singapur liefern sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Max Verstappen einen packenden Zweikampf. Die Pole Position geht am Ende an den Niederländer.

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Singapur (dpa) - Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Nachtrennen in Singapur gesichert. Der viermalige Weltmeister verwies im Red Bull Ferrari-Fahrer Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Für Sprint-Sieger Verstappen war es die 50. Pole seiner Karriere und die zweite in dieser Saison nacheinander. Nun will er auch sein 250. Formel-1-Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) krönen.

Dritter auf dem Marina Bay Street Circuit wurde Lewis Hamilton im zweiten Ferrari. Direkt dahinter landete WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli auf dem vierten Rang. Audi-Pilot Nico Hülkenberg verpasste als Elfter den letzten K.-o.-Durchgang. Wegen einer möglichen Behinderung von Williams-Fahrer Carlos Sainz wurde der Deutsche zu den Rennkommissaren vorgeladen.

Vor dem 17. von 23 geplanten Rennen führt Antonelli die WM-Wertung an. Der Italiener hat 89 Punkte Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell auf Position zwei. Der Engländer wurde in der Qualifikation Sechster, er muss wegen eines regelwidrigen Wechsels der Power Unit allerdings vom Ende des Feldes in Singapur starten.

© dpa-infocom, dpa:261010-930-819172/2

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