Vor nächster Saisonphase: DEL schärft Testprogramm nach

„Damit wir das Risiko noch eingrenzen können, haben wir zusätzlich noch einen weiteren PCR-Test in der Woche reingenommen“, sagte Wolfsburgs Sportchef Karl-Heinz Fliegauf der Deutschen Presse-Agentur.

Nachdem bisher ausschließlich Duelle in den jeweiligen Gruppen Süd und Nord ausgetragen wurden, beginnt am 20. März (17.30 Uhr/MagentaSport) mit dem Duell zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Iserlohn Roosters die nächste Saisonphase. Nun treten die sieben Clubs aus der Süd-Gruppe jeweils zweimal gegen die sieben Clubs aus der Nord-Gruppe an. Der Ablauf der verspätet gestarteten Spielzeit wurde aufgrund der Corona-Krise angepasst.

Dass es bislang nur wenige coronabedingte Probleme in der Liga gab, habe ihn überrascht, sagte Augsburgs Vereinschef Lothar Sigl. „Dass wir bis jetzt so holperfrei durchgekommen sind, ist, glaube ich, schon ein gutes Zeichen für die Liga, dass die Konzepte passen“, sagte Sigl.

Die Hauptrunde endet am 18. April. Zwei Tage später beginnen mit den Viertelfinals die Playoffs, die in dieser Saison im Modus Best of Three statt im Modus Best of Seven ausgetragen werden.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-886111/2