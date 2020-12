Sturm über Stützle: „Topstürmer für die Zukunft der NHL“

Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 11:42 Uhr

„Er kann so ziemlich alles. Wir sehen ihn als einen Topstürmer für die Zukunft der NHL“, sagte der Assistenztrainer (41) der Los Angeles Kings dem „Sportbuzzer“ (Montag). Der 18-Jährige von den Adler Mannheim sei ein „außergewöhnlicher Spieler“.

Stützle wird für den nächsten NHL-Draft hoch gehandelt. Die Talenteziehung war ursprünglich für Ende Juni geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben und soll voraussichtlich im Oktober nachgeholt werden. „Tim hat sehr viele Qualitäten, und deswegen ist er auch für die LA Kings interessant“, sagte Sturm.

2014 wurde Draisaitl von den Edmonton Oilers an dritter Stelle ausgewählt und damit so früh wie kein deutscher Spieler vor ihm. In dieser Saison gewann der 24-Jährige als erster Eishockey-Spieler aus Deutschland die NHL-Scorerwertung und ist ein MVP-Kandidat. „Man kann sagen, sie sind ungefähr auf dem gleichen Level“, sagte Sturm. „Im ersten NHL-Jahr hat sich jeder schwer getan, egal wie gut er war. Ab dem zweiten oder dritten Jahr lief es besser, dann ist man auch körperlich viel robuster und reifer. So wird es auch bei Tim sein.“

© dpa-infocom, dpa:200720-99-855864/2