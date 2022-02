Schloder: DEB-Team kann bei Olympia Vorrunden-Erster werden

Eishockey-Legende Alois Schloder sieht für das deutsche Olympia-Team in Peking erneut gute Möglichkeiten für eine Medaille.

„Ein Blick auf unsere Gruppe: Kanada am Donnerstag – können wir schlagen. USA mit College-Leuten, nicht eingespielt – sollte man nicht unterschätzen. China – da gewinnen wir. Wir können Gruppen-Erster werden, dann sind wir direkt im Viertelfinale und haben eine echte Chance auf eine Medaille“, sagte der 74-Jährige in einem Interview des „Münchner Merkur“.

Das deutsche Team startet am Donnerstag (14.10 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen Rekord-Olympiasieger Kanada ins Turnier. Am Samstag (9.40 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es gegen Gastgeber China, das mit 16 eingebürgten Nordamerikanern antritt. Letzter Vorrundengegner sind am Sonntag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) die USA.

Wie schon 2018, als Deutschland sensationell Silber gewann, sind bei den Winterspielen keine Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga NHL dabei. Die USA treten daher vornehmlich mit jungen Collegespielern an. Das kanadische Team besteht aus Profis, die hauptsächlich in Europa beschäftigt sind, aber noch nie zusammen gespielt haben. „Es ist wieder eine große Chance. Bei Olympia schauen alle bis zur Oma“, sagte Schloder, der 1976 mit Deutschland Bronze gewonnen hatte.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-39962/2