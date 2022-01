Nürnberger Heimspiel gegen Mannheim abgesagt

Nürnberg (dpa) – Die Nürnberg Ice Tigers müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter zuschauen. Wie die Franken mitteilten, muss das für heute Abend angesetzte Heimspiel gegen die Adler Mannheim abgesagt werden.

Die Nürnberger können „keine spielfähige Mannschaft stellen“, da Corona-Testergebnisse von vier Verdachtsfällen in der Mannschaft noch nicht vorliegen. Ob das DEL-Spiel in Augsburg am Sonntag stattfinden kann, hängt den Angaben zufolge von den Testergebnissen ab. Zuletzt hatten die Ice Tigers von zehn Spielern mit positiven Befunden berichtet. Daher hatte auch das Gastspiel am Mittwoch beim EHC Red Bull München ausfallen müssen.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-888517/2