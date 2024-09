Köln

Eishockey

Meister Eisbären Berlin überzeugt beim DEL-Start

Von dpa

i Eishockey: DEL, Straubing Tigers - Düsseldorfer EG, Hauptrunde, 1. Spieltag, Eisstadion am Pulverturm. Die Mannschaft von Straubing jubelt nach dem Treffer zum 2:0 gegen Düsseldorf. (zu dpa: «Meister Eisbären Berlin überzeugt beim DEL-Start») Foto: Armin Weigel/DPA

Die Kölner Haie sind in der Deutschen Eishockey Liga chancenlos gegen den Titelverteidiger aus Berlin. Straubing stürmt furios an die Tabellenspitze. München gewinnt ein verrücktes Spiel in Iserlohn.