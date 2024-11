Eishockey: NHL, Edmonton Oilers - New Jersey Devils; Hauptrunde, Hauptrunde-Partien, 30. Spieltag: Der Torwart der New Jersey Devils, Jake Allen (34), sucht den Puck, während Viktor Arvidsson (33) von den Edmonton Oilers den Weg für einen Schuss der Oilers ins Netz freimacht. Dougie Hamilton (7), Brenden Dillon (5), Dawson Mercer (91) und Nico Hischier (13) schauen zu. (zu dpa: «Kein Torschuss für Draisaitl: Oilers verlieren in NHL») Foto: Amber Bracken/DPA