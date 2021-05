Kanada und Schweden wehren sich gegen Aus

Nach dem 2:3 (1:1, 0:1, 1:0) Lettlands gegen Finnland nach Verlängerung benötigt Deutschland dafür einen Sieg am Montag gegen die USA (15.15 Uhr/Sport1) nach 60 Minuten, zudem müsste anschließend Kasachstan gegen Norwegen verlieren. Gelingt dies nicht, hat das deutsche Team das Erreichen der K.o.-Runde dennoch weiter in eigener Hand: Am Dienstag kommt es in der Gruppe B zum direkten Duell mit Gastgeber Lettland.

Der 26-malige Weltmeister Kanada wahrte seine kleine Viertelfinal-Chance durch das standesgemäße 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) gegen das weiterhin nicht konkurrenzfähige und punktlose Italien. Für das junge Team der Kanadier war es der dritte Sieg in Serie nach zuvor drei Niederlagen zum WM-Start. Um das Viertelfinale noch zu erreichen, müssen die Kanadier auch am Dienstag gegen Titelverteidiger Finnland gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen.

In der Gruppe A können die Schweizer für die K.o.-Runde planen. Die Eidgenossen feierten mit einem 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) gegen Belarus ihren vierten Vorrundensieg. Schweden wahrte am Abend die Chance aufs Viertelfinale mit einem 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) gegen die Slowakei. Letzter Gegner des Ex-Weltmeisters in der Vorrunde ist aber am Montag Russland.

© dpa-infocom, dpa:210530-99-797502/3