Großbritannien erster Absteiger bei WM

Prag/Ostrava (dpa) – Großbritannien steht als erster Absteiger bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien fest. Die Briten verloren in Prag gegen Norwegen mit 2:5 (0:3, 1:1, 1:1) und haben nach sechs Niederlagen in Serie in der Gruppe A keine Chance mehr auf den Klassenverbleib. Großbritannien stieg erst im vergangenen Jahr in die Top-Division auf.

Der elfmalige Weltmeister Schweden sicherte sich durch ein 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) gegen Frankreich vorzeitig Platz eins in der Gruppe B. Für die Tre Kronor war es im sechsten Match der sechste Erfolg. Die deutsche Mannschaft trifft in der Gruppe B zum Abschluss am Dienstag (12.20 Uhr) auf Frankreich. Der Vizeweltmeister steht bereits im Viertelfinale.