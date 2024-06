Die DEL geht in der Vermarktung neue Wege. Erstmals findet ein Ligaspiel im Ausland statt.

ARCHIV - Der EHC Red Bull München tritt in Prag unter freiem Himmel an. Foto: Sven Hoppe/dpa

Prag (dpa). Erstmals in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga findet ein Meisterschaftsspiel im Ausland statt.

Die Partie zwischen den Grizzlys Wolfsburg und EHC Red Bull München wird am 6. Dezember um 13.00 Uhr in Prag ausgetragen, wie die Liga mitteilte. Im Rahmen der Winter Hockey Games findet die Partie in der tschechischen Hauptstadt unter freiem Himmel statt.