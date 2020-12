Entscheidung über DEL-Saisonstart kommende Woche

Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 17:34 Uhr

Neuss (dpa) – Die Deutsche Eishockey Liga will in der kommenden Woche über den genauen Termin für den Saisonstart entscheiden. Darüber berichtet das Fachmagazin „Eishockey News“.

Nach Angaben der DEL ist eine Entscheidung darüber, ob der eigentlich für den 18. September geplante Start der neuen Spielzeit verschoben wird, noch nicht gefallen. Dafür wäre ein Beschluss der 14 DEL-Clubs notwendig.

In einigen Bundesländern gilt aktuell ein Verbot von Großveranstaltungen mit Zuschauern bis zum 31. Oktober. In der DEL gab es zuletzt auch Überlegungen, zunächst für eine begrenzte Zeit auf Zuschauer zu verzichten. Diskutiert wurde auch ein Saisonstart erst im Winter. Bei dieser Variante würde der Meister ohne Playoffs in einer Hauptrunde ausgespielt.

Wegen der Terminnöte der nationalen Ligen angesichts der unsicheren Situation aufgrund der Coronavirus-Pandemie hatte der Weltverband IIHF die Weltmeisterschaft im kommenden Mai in Riga und Minsk bereits um zwei Wochen verschoben. In diesem Jahr war die WM in der Schweiz den Auswirkungen der Coronakrise zum Opfer gefallen. Die DEL hatte ihre Saison bereits im März nach der Hauptrunde abgebrochen und auf eine Meister-Kür verzichtet. Anders als im Fußball sind die Eishockey-Clubs in höherem Maße auf Zuschauer-Einnahmen angewiesen. Eine komplette Saison ohne Zuschauer wäre für die Liga nicht darstellbar.

