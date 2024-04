Utica

Testspiel

Eishockey-Frauen-Team verliert WM-Generalprobe knapp

Von dpa

i ARCHIV - Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat das letzte Testspiel vor der Frauen-WM knapp verloren. Foto: Armin Weigel/dpa

Am Donnerstag beginnt in den USA die Eishockey-WM der Frauen. Die DEB-Auswahl ist in ihrem letzten Test dicht am Sieg dran.