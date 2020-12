Eisbären-Chef Lee: Späterer Saisonstart denkbar

Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 10:25 Uhr

„Das werden wir intern diskutieren“, sagte Lee der „Bild“. Die DEL-Clubs würden sich derzeit wöchentlich über die aktuelle Lage austauschen. „Dort werden wir, wenn es soweit ist, bestimmt auch verschiedene Varianten, also Plan B oder C, diskutieren“, sagte Lee angesprochen auf die vielen offenen Fragen. „Wir alle hoffen natürlich auf einen planmäßigen Saisonstart am 18. September. Aber die Gesundheit aller steht im Vordergrund“, sagte der 64-Jährige. Zuletzt hatte auch die DEL-Spitze bekräftigt, an dem Startdatum für die Saison 2020/21 festhalten zu wollen.