Nashville (dpa). Die Edmonton Oilers sind in der NHL in die Spur gekommen und haben den zweiten Saisonsieg geholt. Am 4:2 gegen die Nashville Predators war Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl mit einer Vorlage und vielen guten Pässen beteiligt. Sein Sturmpartner Connor McDavid erzielte zudem sein erstes Saisontor für die Oilers, die die ersten drei Partien allesamt deutlich verloren hatten. Diese Serie beendeten die Kanadier durch das 4:3 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers am Dienstag. Die Oilers waren in der vergangenen Saison knapp am Titel vorbeigeschrammt und hatten in den Stanley-Cup-Finals verloren.

Für die Detroit Red Wings und die Buffalo Sabres waren die Tore ihrer deutschen Profis nicht genug. Moritz Seider erzielte sein erstes Saisontor, unterlag mit Detroit aber den New York Rangers 2:5. Peterka erzielte im zweiten Spiel nach der überstandenen Gehirnerschütterung sein drittes Saisontor, unterlag mit Buffalo den Columbus Blue Jackets aber dennoch 4:6. Tim Stützle blieb beim 1:3 der Ottawa Senators gegen die New Jersey Devils ohne Torbeteiligung.

Eishockey: NHL, Hauptrunde, Detroit Red Wings – New York Rangers. Detroit Red Wings-Verteidiger Moritz Seider (3.v.l) feiert sein Tor mit Lucas Raymond (23), J.T. Compher (2.v.l) und Michael Rasmussen (27) im zweiten Drittel des Spiels. (zu dpa: «Draisaitl mit Vorlage: Oilers holen zweiten Sieg in NHL») Foto: Paul Sancya/DPA