Neuss

Corona-Krise

DEL-Saison soll am 13. November beginnen

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) will am 13. November in die neue Saison starten. Auf den Termin einigten sich die 14 Clubs in einer Videokonferenz am Montag, wie die DEL mitteilte.