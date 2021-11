Eishockey

DEL-Meister mit Spektakel: Eisbären bezwingen Straubing 5:4

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat in einem furiosen Spiel die sechste Heimniederlage in der Deutschen Eishockey Liga abwenden können. Gegen die Straubing Tigers gewannen die Berliner trotz dreimaligen Rückstands mit 5:4 (1:3, 3:1, 1:0) und holte damit den dritten Erfolg in der heimischen Arena.