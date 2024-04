Neuss

Eishockey

DEL vereinfacht Aufstiegsregelung

Von dpa

i ARCHIV - Der Weg in die Eliteliga soll nach Willen der DEL einfacher werden. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archiv

Erst in der vergangenen Saison gab es in der DEL keinen Aufsteiger, weil Zweitliga-Clubs gar keine Lizenz beantragt hatten. Nun ist der Weg in die Eliteliga einfacher.