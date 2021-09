DEG in dieser Saison ohne Marc Zanetti – Vertrag aufgelöst

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, leidet der 30 Jahre alte Verteidiger weiterhin an den Folgen einer schweren Thrombose im linken Unterschenkel, die er sich am 16. Februar beim Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg zugezogen hatte. Der Vertrag mit dem Kanadier wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

„Mir tut es unheimlich Leid für Marc, dass er seine Verletzung noch nicht überwunden hat und deshalb derzeit nicht spielen kann. Er ist für uns sportlich und auch menschlich ein herber Verlust“, sagte Sportdirektor Niki Mondt. Zanetti stand zwei Mal bei der DEG unter Vertrag und hat zwischen 2012 und 2014 sowie von 2019 an 163 Spiele für den Club bestritten. Dabei erzielte er elf Treffer und gab 43 Vorlagen. Auf seinen Ausfall hatten die Düsseldorfer mit der Verpflichtung von Joonas Järvinen reagiert.

