DEB-Frauen siegen deutlich zum WM-Auftakt

Die deutschen Eishockey-Spielerinnen haben den ersten Schritt in Richtung WM-Viertelfinale geschafft. Am Samstag wartet Japan auf die DEB-Auswahl.

Utica (dpa). Die deutschen Eishockey-Frauen haben ihr WM-Auftaktspiel souverän gewonnen. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod bezwang im US-amerikanischen Utica Dänemark problemlos mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Am Samstag (21.00 Uhr MESZ/MagentaSport) ist im zweiten Match Japan der Gegner.

Die DEB-Auswahl dominierte von Beginn an das Match. Torhüterin Sandra Abstreiter, die als einzige Deutsche in der neuen Frauen-Profiliga im kanadischen Ottawa spielt, parierte die wenigen Chancen der Däninnen. Auf der Gegenseite traf das überlegene MacLeod-Team kurz vor Ende des ersten Drittels in Unterzahl: Lilli Welcke erzielte nach Vorlage von Zwillingsschwester Luisa das 1:0. Beide spielen für die Boston University.

Laura Kluge von den Memmingen Indians nutzte im zweiten Durchgang eine von zahlreichen Gelegenheiten zum 2:0 (40.). Club-Kollegin Ronja Hark (45.) und Jule Schiefer (53./ERC Ingolstadt) erhöhten auf 4:0. Nach dem 1:4 durch die Dänin Nicoline Jensen (57.) traf Emily Nix knapp eine Minute später zum 5:1-Endstand.

Die DEB-Auswahl muss in der Gruppe B Platz drei für den Einzug ins Viertelfinale erreichen. Japan, die favorisierten Schwedinnen und China sind die weiteren Gegner.