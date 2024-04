DEB-Frauen bei Eishockey-WM vor Viertelfinal-Einzug

ARCHIV - Die deutschen Eishockey-Frauen von Bundestrainer Jeff MacLeod starteten erfolgreich in die Weltmeisterschaft.

Utica (dpa). Die deutschen Eishockey-Frauen stehen nach dem zweiten Sieg bei der Weltmeisterschaft vor dem Einzug ins Viertelfinale. Gegen Japan gewann das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod im US-amerikanischen Utica mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) und steht in der Gruppe B ungeschlagen mit Schweden an der Tabellenspitze. Der Medaillen-Kandidat aus Skandinavien ist am Montag nächster Gegner der DEB-Auswahl.

Nach einem ausgeglichenen und torlosen ersten Drittel erlöste Jule Schiefer mit ihrem zweiten Turnier-Tor das MacLeod-Team. Die Stürmerin aus Memmingen traf in der 36. Minute zum 1:0. Knapp zwei Minuten später erhöhte Bernadette Karpf aus Ingolstadt auf 2:0. «Wir hatten einige Schwierigkeiten, aber jetzt haben wir unser Spiel gefunden», sagte Torschützin Schiefer nach dem zweiten Drittel.

Im Schlussabschnitt erzielten Luisa Welcke (59.), die für die Boston University in den USA spielt, und Nicola Eisenschmid (60./Memmingen) die weiteren deutschen Tore. Die Japanerin Akane Shiga traf zum zwischenzeitlichen 1:3 (59.).