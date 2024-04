München/Straubing

Eishockey

Berlin siegt im Verlängerungs-Krimi – Auch Bremerhaven führt

Von dpa

i ARCHIV - Die Fischtown Pinguins liegen in der Serie gegen Red Bull München mit 2:0 vorn. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Im drittlängsten DEL-Spiel gewinnen die Eisbären Berlin in Straubing und führen mit 2:0 in der Halbfinal-Serie. Die Entscheidung in München fällt auch in der Verlängerung.