Augsburger Panther verlängern mit Topscorer LeBlanc

Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 15:39 Uhr

Stürmer Drew LeBlanc unterschrieb eine Vertragsverlängerung bis 2022 und akzeptierte dabei auch einen in Corona-Zeiten notwendigen Gehaltsverzicht in der DEL. „Er ist ein Ausnahmekönner und zweifelsohne einer der besten Spieler der gesamten Liga“, lobte Trainer Tray Tuomie seinen Angreifer. Der 31 Jahre alte LeBlanc war der beste Scorer der Panther in der vorigen Saison. Ligaweit legte er sogar die meisten Assists auf und sammelte die drittmeisten Punkte.

