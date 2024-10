Die NHL-Saison nimmt Fahrt auf, der Titelverteidiger startet erfolgreich. Nach dem letzten großen Hurra auf den Sieg in den Stanley-Cup-Finals gewinnen die Panthers gegen Boston.

Florida Panthers-Verteidiger Niko Mikkola (77) und Boston Bruins-Rechtsaußen Justin Brazeau (55) kämpfen während des dritten Drittels eines NHL-Eishockeyspiels um einen losen Puck. (zu dpa: «Auftaktsieg für Titelverteidiger: Panthers gewinnen in NHL»)

Sunrise (dpa). Die Florida Panthers sind mit einem Sieg in ihre Mission Titelverteidigung gestartet. Der NHL-Meister feierte mit einer Banner-Zeremonie ein letztes Mal den großen Erfolg aus dem vergangenen Sommer, als es in Spiel sieben gegen die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl ein bejubeltes 2:1 und den Stanley Cup gab. Danach besiegten die Panthers die Boston Bruins 6:4 zum Auftakt in die neue Spielzeit.

Die Partie konnte wie angesetzt stattfinden und wurde durch Hurrikan Milton nicht beeinträchtigt. Die öffentliche Zeremonie für die Übergabe der Meisterringe an die Spieler und Mitarbeitenden des Teams war am Montag aus Sicherheitsbedenken noch in eine geschlossene Veranstaltung ohne Fans umgewandelt worden.

Die Florida Panthers halten vor Beginn des NHL-Eishockeyspiels gegen die Boston Bruins ihr Stanley-Cup-Meisterschaftsbanner hoch. (zu dpa: «Auftaktsieg für Titelverteidiger: Panthers gewinnen in NHL») Foto: Jim Rassol/DPA

Für die deutschen NHL-Profis begann die Saison unbefriedigend. Torhüter Philipp Grubauer kassierte drei Gegentore und unterlag mit den Seattle Kraken trotz Zwei-Tore-Führung den St. Louis Blues 2:3. Lukas Reichel stand beim 2:5 der Chicago Blackhawks gegen den Utah Hockey Club gar nicht im Kader seiner Mannschaft.