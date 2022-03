Adler-Trainer Gross erhält Angebot aus Tschechien

Eishockey-Trainer Pavel Gross von den Adlern Mannheim ist in Tschechien als möglicher neuer Assistenztrainer der Nationalmannschaft im Gespräch.

Zu einem denkbaren Trainertrio aus dem Finnen Kari Jalonen mit Miloslav Horava und Gross an der Seite sagte der Generalmanager der Tschechen, Petr Nedved, der Zeitung «Sport»: «Es gibt mehrere Varianten, aber in diesem Augenblick halte ich das für die beste Lösung.» Vom bisherigen Trainerteam um Filip Pesan hatte sich der Verband vor einer Woche wegen des Misserfolgs bei den Olympischen Spielen in Peking getrennt.

Gross selbst sagte der Onlineausgabe des Blatts, ein entsprechender Anruf habe ihn «furchtbar überrascht», da er so lange aus Tschechien fort sei. «Das ist für mich sehr frisch und ich bin im Moment nicht in der Lage, irgendeine vernünftige Schlussfolgerung mitzuteilen», sagte der 53 Jahre alte gebürtige Tscheche. Die Adler Mannheim bestätigten dem «Mannheimer Morgen» das Interesse des tschechischen Verbands an ihrem Coach.

Der Vertrag von Gross beim Spitzenteam der Deutschen Eishockey Liga läuft noch bis 2024. Seit Wochen gibt es Gerüchte um eine vorzeitige Trennung. Ein Grund für einen möglichen vorzeitigen Abschied soll das seit Ende 2021 als zerrüttet geltende Vertrauensverhältnis sein. Gesellschafter Daniel Hopp hatte sich von Gross distanziert, nachdem der Trainer öffentlich mehrfach Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geäußert hatte.

Vor seinem Engagement bei den Adlern Mannheim, mit denen er 2019 deutscher Meister wurde, war Gross Trainer bei den Grizzlys Wolfsburg. Er war bereits 1990 in seiner Zeit als Spieler von Tschechien nach Deutschland gezogen.

