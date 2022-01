Adler Mannheim vermiesen Krupp DEL-Jubiläum

Uwe Krupp hat ein verpatztes Jubiläum in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erlebt. Der einstige NHL-Profi und frühere Bundestrainer musste bei seinem 500. Spiel als DEL-Coach mit den Kölner Haien ein klares 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) gegen Adler Mannheim hinnehmen.

Drei Tage nach dem 4:8 in Straubing verloren die Haie zum dritten Mal in Serie. Für die stark ersatzgeschwächten Adler machten Markus Eisenschmid, Jason Bast, Tim Wohlgemuth, Nigel Dawes und Luca Tosto mit ihren Treffern alles klar. Die Adler meldeten sich damit nach dem überraschenden 4:5 bei Aufsteiger Bietigheim am Donnerstag eindrucksvoll zurück. Für die Haie sorgte allein Maximilian Kammerer für Ergebniskosmetik.

Wie zuvor die Mannheimer zogen die Eisbären Berlin überraschend gegen die Bietigheim Steelers den Kürzeren. Der Meister musste sich dem Außenseiter mit 4:5 (0:1, 3:0, 1:3, 0:0) nach Penaltyschießen geschlagen geben.

© dpa-infocom, dpa:220102-99-567483/2