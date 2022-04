1:0-Sieg gegen Ingolstadt: Kölner erreichen DEL-Playoffs

Köln (dpa). Zum Abschluss der Hauptrunde besiegten die Rheinländer den ERC Ingolstadt nach Verlängerung mit 1:0 und gehen als Tabellenzehnter in die Pre-Playoffs. Die Augsburger Panther (3:0 gegen die Düsseldorfer EG) und die Iserlohn Roosters (0:5 beim EHC Red Bull München) verpassten dagegen die K.o.-Runde.

In der ersten Playoff-Runde gastieren die Haie ab Dienstag erneut beim ERC Ingolstadt. Die Nürnberg Ice Tigers (5:4 in Schwenningen) empfangen die Düsseldorfer EG. Die Sieger in der Serie Best-of-three erreichen das Playoff-Viertelfinale. Dort warten ab dem 10. April Hauptrunden-Sieger Eisbären Berlin, die am Sonntag die Bietigheim Steelers mit 5:1 deklassierten, oder München als Gegner.

Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen im Modus Best-of-five lauten: Grizzlys Wolfsburg trifft als Dritter auf die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Die Seestädter sicherten sich durch ein 4:1 beim kommenden Viertelfinal-Gegner Rang sechs. Die Straubing Tigers bekommen es mit den Adler Mannheim zu tun. Die Krefeld Pinguine (3:2 nach Verlängerung gegen Mannheim) standen bereits als Absteiger fest.