Zweite Tore und Vorlage: Peterka gewinnt deutsches NHL-Duell

Tim Stützle spielt für die Ottawa Senators, JJ Peterka für die Buffalo Sabres. In der NHL treffen die beiden Teams aufeinander - mit einem klaren Sieger im Duell der deutschen Nationalspieler.

Buffalo (dpa) – JJ Peterka hat die Buffalo Sabres in der NHL mit seinem besten Saisonspiel zu einem Sieg gegen die Ottawa Senators geführt. Beim 5:1 gegen das Team aus der kanadischen Hauptstadt erzielte Peterka zwei Tore und bereitete ein drittes vor. Auf drei Scorerpunkte in einer Partie kam der 22-Jährige aus München in seiner Karriere zuvor erst zwei Mal. Er steht nun bei sechs Saisontoren und fünf Vorlagen. Tim Stützle von den Ottawa Senators legte mit seinem elften Assist der Saison den Anschlusstreffer zum 1:2 durch Ridly Greig auf, konnte die Niederlage aber nicht abwenden.