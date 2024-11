Seider über Millionen-Vertrag: «Surreales Gefühl»

Los Angeles (dpa) – NHL-Profi Moritz Seider ist sich der Tragweite seines neuen Mega-Vertrags bei den Detroit Red Wings bewusst. «Ich hätte nie davon geträumt, irgendwann mal von solchen Summen zu reden, über solche Längen auch. Da ist natürlich irgendwo auch ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und jetzt muss man sich finanziell keine Sorgen mehr machen», sagte der Verteidiger der Deutschen Presse-Agentur.

«Vorher ging es einem ja auch schon super gut und man konnte seine Freunde zum Essen einladen, man hat viel Gutes für die Familie tun können und jetzt weiß man einfach, dass Mama, Papa, mein Bruder, meine Großeltern und meine Kinder sich keine Gedanken um Geld machen müssen, wenn alles gut läuft. Das ist ein surreales Gefühl auf jeden Fall», sagte der 23-Jährige, der einst für die Adler Mannheim spielte.

Seider unterschrieb vor der Saison einen neuen Vertrag und band sich bis 2031 an das NHL-Team aus dem US-Bundesstaat Michigan. Er wird nach Angaben der Red Wings pro Jahr 8,55 Millionen US-Dollar (rund 7,6 Millionen Euro) verdienen. Insgesamt kassiert der frühere Mannheimer in sieben Jahren also umgerechnet etwa 53,6 Millionen Euro.

«Aber natürlich hört der Hunger nicht auf und man hat höhere Ansprüche und möchte denen dann natürlich auch gerecht werden», betonte Seider. Er zählt zu den wichtigsten Spielern im Kader und wurde in seiner ersten NHL-Saison zum besten Neuling der Liga gewählt.