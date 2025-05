Herning (dpa) – Die Ungarn spielte Lukas Reichel teilweise zum WM-Auftakt schwindelig, heute soll der NHL-Profi der Chicago Blackhawks auch gegen Kasachstan die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zum Sieg führen. Mit zwei perfekten Vorlagen überzeugte der 22-Jährige beim 6:1-Auftaktsieg im dänischen Herning und brachte Bundestrainer Harold Kreis ins Schwärmen. «Er hat sehr stark gespielt», sagte der Coach über den Stürmer.

Heute (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) wartet mit Kasachstan ein unangenehmer Gegner. Kreis setzt dabei auf Reichels Stärken. «Man sieht seine Schnelligkeit an der Scheibe», betonte der Bundestrainer.

Keine gute Saison in Chicago

In der Nationalmannschaft blüht Reichel bei der WM in Dänemark und Schweden derzeit auf, bei seinem NHL-Team aus Chicago erlebte er keine gute Saison. Acht Tore und 14 Vorlagen in 70 NHL-Partien sind zwar persönliche NHL-Bestwerte, doch als Spieler in der vierten Reihe bekam er wenig Eiszeit. «Bei uns hat er eine wichtige Rolle», sagte Kreis.

Reichel erhofft sich durch Leistungen wie am Samstag gegen Ungarn durch die Eishockey-WM das Interesse von NHL-Teams zu wecken. Sein Vertrag bei den Blackhawks läuft im kommenden Jahr aus, ein Wechsel in diesem Sommer ist durchaus möglich. «Ich sehe das schon als Bühne für mich», erklärte er.