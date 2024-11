Oilers drehen NHL-Partie: Draisaitl mit zwei Scorerpunkten

Leon Draisaitl bringt die Edmonton Oilers zurück ins Spiel, am Ende steht ein hart erkämpfter Sieg nach Verlängerung in der NHL.

Salt Lake City (dpa) – Leon Draisaitl hat in der NHL sein 17. Saisontor erzielt und mit den Edmonton Oilers gegen den Utah Hockey Club gewonnen. Die Oilers drehten einen 0:2-Rückstand und gewannen nach Verlängerung 4:3. Der Eishockey-Nationalspieler aus Köln bereitete den Anschlusstreffer vor und erzielte das Tor zum 2:2. Für Edmonton war es der zweite Sieg in Serie. In der Tabelle hält die Mannschaft damit den Anschluss an die direkten Playoffplätze.

Im Duell zweier deutscher Profis erlebte Nico Sturm den deutlich schöneren Abend als Torwart Philipp Grubauer. Sturm holte mit den San Jose Sharks ein 8:5 gegen die Seattle Kraken und bereitete einen Treffer vor.