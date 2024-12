NHL-Star Draisaitl erneut überragend: Oilers siegen 6:3

Leon Draisaitl ist in der nordamerikanischen Eishockey-Liga derzeit nicht zu stoppen. Auch sein Team eilt von Sieg zu Sieg. Ein Erfolgserlebnis gibt es zudem für Verteidiger Moritz Seider.

Edmonton (dpa) – Eishockey-Spieler Leon Draisaitl hat seine überragende Form in der nordamerikanischen Profliga NHL einmal mehr unter Beweis gestellt. Der Stürmer der Edmonton Oilers führte das Team aus Kanada mit einem Tor und zwei Vorlagen zu einem 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)-Erfolg gegen die Vegas Golden Knights. Es war nicht nur der fünfte Sieg der Oilers in Serie, sondern auch das fünfte Spiel hintereinander, in dem der Weltklasse-Profi mehr mindestens zwei Scorerpunkte erzielen konnte.

Draisaitl traf mit seinem 22. Saisontor zum zwischenzeitlichen 4:0 (31. Minute) und bereitete die Treffer durch Ryan Nugent-Hopkins (18.) sowie von Connor Brown (27.) mit seinen Assists Nummer 22 und 23 vor. Mit den Oilers liegt der 29-Jährige weiter auf Playoff-Kurs.

Auch die Ottawa Senators und Top-Stürmer Tim Stützle haben die Siegesserie ausbauen können. Gegen die Pittsburgh Penguins setzte sich das Team des 22-Jährigen nach Verlängerung mit 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) durch und gewann zum dritten Mal hintereinander. Verteidiger Moritz Seider erzielte für die Detroit Red Wings beim 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) über die Toronto Maple Leafs seinen vierten Treffer in dieser Spielzeit.

Eine Niederlage gab es für JJ Peterka und den Buffalo Sabres. Der Nationalstürmer blieb beim 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) bei den Washington Capitals ohne Torbeteiligung. Torhüter Philipp Grubauer verlor mit den Seattle Kraken gegen die Tampa Bay Lightning mit 1:5 (1:2, 0:0, 0:3). Die San Jose Sharks unterlagen mit Nico Sturm dem Utah Hockey Club mit 3:4 (1:1, 1:1, 1:2). Lukas Reichel war mit den Chicago Blackhawks beim 1:4 (0:0, 1:0, 0:4) bei den New Jersey Devils chancenlos.