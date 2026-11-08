Deutschland Cup
Lettland gewinnt Eishockey-Deutschland-Cup
Lettland - Österreich
Lettland gewinnt beim Deutschland alle drei Spiele und damit das Turnier.
Markus Lenhardt. DPA

Lettland sichert sich in Düsseldorf den Deutschland Cup und beendet damit Deutschlands Hoffnungen auf die Titelverteidigung. Der neue Bundestrainer André Rankel ist dennoch zufrieden.

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Düsseldorf (dpa) – Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat bei der Bundestrainer-Premiere von André Rankel die Titelverteidigung beim Deutschland Cup verpasst. Vor dem abschließenden deutschen Spiel gegen die Slowakei am Nachmittag sicherte sich Lettland durch ein 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) den Turniersieg in Düsseldorf. Die Letten hatten am Samstag Deutschland mit 3:1 besiegt.

Rankel hatte bei seinem Debüt als Bundestrainer auf viele erfahrene Nationalspieler verzichtet und vor dem Vier-Nationen-Turnier erklärt, dass ihm Ergebnisse «egal» seien. Mit der Spielweise seines Teams ist der 41-Jährige grundsätzlich zufrieden. «Die Basis ist da, darauf können wir aufbauen», sagte Rankel und fügte trotz der Niederlage gegen Lettland hinzu: «Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.»

Das erste Turnierspiel am Donnerstag hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes 3:0 gegen Österreich gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:261108-930-963776/1

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