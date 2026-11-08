Lettland sichert sich in Düsseldorf den Deutschland Cup und beendet damit Deutschlands Hoffnungen auf die Titelverteidigung. Der neue Bundestrainer André Rankel ist dennoch zufrieden.

Düsseldorf (dpa) – Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat bei der Bundestrainer-Premiere von André Rankel die Titelverteidigung beim Deutschland Cup verpasst. Vor dem abschließenden deutschen Spiel gegen die Slowakei am Nachmittag sicherte sich Lettland durch ein 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) den Turniersieg in Düsseldorf. Die Letten hatten am Samstag Deutschland mit 3:1 besiegt.

Rankel hatte bei seinem Debüt als Bundestrainer auf viele erfahrene Nationalspieler verzichtet und vor dem Vier-Nationen-Turnier erklärt, dass ihm Ergebnisse «egal» seien. Mit der Spielweise seines Teams ist der 41-Jährige grundsätzlich zufrieden. «Die Basis ist da, darauf können wir aufbauen», sagte Rankel und fügte trotz der Niederlage gegen Lettland hinzu: «Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.»

Das erste Turnierspiel am Donnerstag hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes 3:0 gegen Österreich gewonnen.