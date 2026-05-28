Drei Monate nach der bitteren Niederlage bei den Olympischen Spielen kann Kanada gegen den Rivalen USA jubeln. Auch Finnland darf vom ersten WM-Titel seit 2022 träumen.

Fribourg/Zürich (dpa) – Kanada hat sich mit Eishockey-Superstar Sidney Crosby für die Niederlage im Olympia-Finale gegen die USA revanchiert. Im WM-Viertelfinale kam der Rekordchampion in der Schweiz gegen den Titelverteidiger und Olympiasieger zu einem 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) und steht am Samstag im Halbfinale.

Knapp drei Monate nach dem bitteren 1:2 nach Verlängerung in Mailand gegen die US-Amerikaner sorgten der 19 Jahre alte Kapitän Macklin Celebrini (19. Minute), Dylan Holloway (30.), Connor Brown (59.) und Crosby (60.) für die Treffer in Fribourg.

Während Kanada um Crosby (Pittsburgh Penguins) und Celebrini (San Jose Sharks) in der Schweiz zu den WM-Favoriten gehört, verzichteten die US-Amerikaner bis auf Matthew Tkachuk (Florida Panthers) auf sämtliche Stars.

Finnland seit 2022 wieder im WM-Halbfinale

Finnland hat erstmals seit dem WM-Gewinn 2022 wieder das Halbfinale erreicht. Gegen Tschechien siegten die Nordeuropäer in Zürich mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). In den vergangenen drei Jahren scheiterte Finnland jeweils im Viertelfinale.