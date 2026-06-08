Weltmeister Finnland, Vize Schweiz und Schweden warten auf das deutsche Team – doch der Bundestrainer fehlt noch. Was die Task Force des DEB plant und wie Fans auf ihre Kosten kommen könnten.

Zürich (dpa) – Deutschland muss bei der Eishockey-Heim-WM im kommenden Jahr unter anderem gegen Weltmeister Finnland und den WM-Zweiten Schweiz in der Vorrunde antreten. Laut Gruppeneinteilung des Weltverbandes IIHF spielt das deutsche Team dann mit einem neuen Bundestrainer in Mannheim außerdem gegen Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und Aufsteiger Ukraine. Die Gruppe B unter anderem mit Kanada und Olympiasieger USA spielt in Düsseldorf.

Die Weltmeisterschaft 2027 findet vom 14. bis 30. Mai statt. Geplant ist wie schon bei der Heim-WM 2010 wieder ein Eröffnungsspiel in der Fußballarena auf Schalke mit deutscher Beteiligung. Damals hatten 77.803 Zuschauer beim deutschen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die USA für einen Weltrekord gesorgt, der inzwischen allerdings nicht mehr besteht.

Bericht: Unterstützung für DEB-Sportvorstand Künast

Die Suche nach einem neuen Bundestrainer dürfte sich derweil noch etwas hinziehen. Der Deutsche Eishockey-Bund hatte sich nach dem erneuten Verpassen des Viertelfinals bei der WM im Mai in der Schweiz von Harold Kreis getrennt. Konsequenzen nach dem dritten enttäuschenden großen Turnier in Serie für DEB-Sportvorstand Christian Künast hatte es überraschenderweise zunächst nicht gegeben.

Wie die Fachzeitschrift «Eishockey News» berichtet, soll Künast künftig aber ein Teammanager zur Seite gestellt werden. Dafür soll zunächst eine sogenannte Task Force mit Vertretern aus der DEL installiert werden, die diesen Teammanager benennt. Erst danach soll mit der Suche nach einem neuen Bundestrainer begonnen werden.