Eishockey-Perspektivteam verliert auch zweiten Slowakei-Test

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft scheitert gegen die Slowakei an der Chancenverwertung. Nur ein Wolfsburger Abwehrspieler ist erfolgreich.

Banská Bystrica (dpa) – Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Testspiel gegen die Slowakei verloren. Im slowakischen Banská Bystrica unterlag das sogenannte Perspektivteam dem Olympia-Dritten trotz einer Leistungssteigerung mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Bundestrainer Harold Kreis verzichtete auf sämtliche Leistungsträger und nutzte beide Partien, um zahlreiche Spieler zu testen. Am Mittwoch unterlag die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes Slowaken mit 0:4.

«Auf diesem Niveau sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen», hatte Kreis nach der Niederlage am Mittwoch gesagt. Einen Tag später haperte es auch am fehlenden Schussglück. Noah Dunham vom ERC Ingolstadt traf nach knapp einer Minute mit einem Penalty nur den Pfosten. Besser machten es die Gastgeber: Rayen Petrovicky schoss die Slowaken nach 14 Minuten in Führung.

Deutschland verzweifelte am slowakischen Torhüter

Das Kreis-Team kam im Vergleich zum Vortag zwar zu vielen guten Gelegenheiten, scheiterte immer wieder am slowakischen Keeper Eugen Rabcan. Eiskalt dagegen der Gegner: Martin Faško-Rudáš ließ Deutschlands Torhüter Hendrik Hane von den Iserlohn Roosters keine Chance und erhöhte auf 0:2 (35. Minute).

Jimmy Martinovic sorgte immerhin für das erste Erfolgserlebnis: Der Wolfsburger Verteidiger traf mit einem platzierten Schuss zum 1:2 (43.). Deutschland versuchte alles, den Ausgleich zu erzielen. Daniel Tkac markierte jedoch kurz vor Schluss den 3:1-Endstand (59.).

Nun Testspiele gegen den aktuellen Weltmeister

Die nächsten Testspiele finden bereits im Rahmen der WM-Vorbereitung statt. Am 10. und 12. April trifft die DEB-Auswahl auf Weltmeister Tschechien. Die Titelkämpfe in Dänemark und Schweden beginnen am 9. Mai. Deutschland startet im dänischen Herning einen Tag später gegen Ungarn ins Turnier.