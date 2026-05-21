Zürich (dpa) – Für Eishockey-Nationalspieler Daniel Fischbuch ist die WM in der Schweiz vorbei. Der Neuzugang der Kölner Haie erlitt im Spiel gegen die USA (3:4 nach Penaltyschießen) einen Handbruch und reiste am Donnerstag ab. Ob ein Spieler nachnominiert wird, ließ DEB-Sportvorstand Christian Künast offen. «Es muss auch Sinn machen. Es muss jemand kommen, der im Saft ist und der uns helfen kann. Ich sehe es im Moment so, dass es nicht passieren wird», erklärte Künast.

Künast bestätigte, dass er mit dem Neu-Kölner Marcel Noebels Kontakt hatte. Der Stürmer war im Playoff-Finale allerdings angeschlagen. «Er ist nicht ganz so weit», sagte Künast. Der für NHL-Profi Lukas Reichel in Zürich aus dem Kader gestrichene Dominik Bokk (Kölner Haie) ist ein weiterer Kandidat. Ob er ein Thema werden kann, konnte Künast bislang nicht beantworten.