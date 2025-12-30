Eishockey-Junioren müssen bei U20-WM in die Relegation

Auch das vierte Gruppenspiel endet für die deutschen Eishockey-Talente bei der WM mit einer Enttäuschung. Am Freitag geht es in einem Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt.

Saint Paul (dpa) – Die deutschen Eishockey-Junioren müssen bei der U20-Weltmeisterschaft in den USA in die Relegation. Im abschließenden Gruppenspiel enttäuschte das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter in Saint Paul beim 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) gegen die zuvor ebenfalls punktlose Schweiz und beendete die Vorrunde in der Gruppe A auf dem letzten Tabellenplatz.

Der Gegner am Freitag (18.30 Uhr MEZ/Magentasport) wird zwischen Dänemark oder Lettland ermittelt. Bereits 2024 gegen Norwegen (5:4) und ein Jahr später gegen Kasachstan (4:3) konnte das Abstreiter-Team dem Abstieg in der Relegation entgehen. Deutschland stieg 2019 in die Top-Gruppe auf.

Schweiz deutlich überlegen

Die deutschen Junioren waren gegen die Schweiz zu keiner Zeit auf Augenhöhe. Problemlos kam der Gegner im ersten und zweiten Durchgang zu jeweils zwei Toren. DEB-Torhüter Lennart Neisse von den Lausitzer Füchsen verhinderte mit mehreren Paraden weitere Gegentreffer. Die deutsche Offensive war viel zu harmlos und blieb ohne Erfolgserlebnis.