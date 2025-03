Eisbären-Profi Pföderl Spieler des Jahres in der DEL

Köln (dpa) – Nationalstürmer Leo Pföderl von den Eisbären Berlin ist zum Spieler des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga gewählt worden. Die DEL zeichnete den 31-Jährigen etwas überraschend vor seinem Teamkollegen Ty Ronning aus. Der US-Amerikaner war mit 73 Punkten vor Pföderl (71) Top-Scorer der Hauptrunde. «Er trägt ein großes Lächeln im Herzen und das bringt er auch aufs Eis», sagte Bundestrainer Harold Kreis über Pföderl.

Bei der Award-Gala der Liga am Montag in Köln nahm Mark French von Hauptrundensieger ERC Ingolstadt den Preis für den Trainer des Jahres entgegen. Der Kanadier ist nach 2023 bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet worden.

Vom ERC wurde in Alex Breton ein weiterer Ingolstädter als bester Verteidiger ausgezeichnet. Frenchs Landsmann schoss als Abwehrspieler 20 Tore in der Hauptrunde. Bester Torhüter wurde zum zweiten Mal in Serie Kristers Gudlevskis von den Bremerhaven Pinguins. Die DEL-Hauptrunde war am Freitag zuende gegangen. Nach den Pre-Playoffs startet das Playoff-Viertelfinale am kommenden Sonntag.