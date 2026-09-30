Die Boston Bruins gewinnen den NHL-Start gegen die Rangers: Beim 3:0 der Mannschaft von Marco Sturm zählt auch Neuzugang Peterka zu den drei Torschützen, die alle binnen 75 Sekunden treffen.

Boston (dpa) – Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins dank dreier Tore binnen 75 Sekunden den Auftakt in die NHL-Saison gewonnen. Beim 3:0 gegen die New York Rangers zählte auch Neuzugang JJ Peterka zu den Torschützen. Der Nationalspieler traf in seinem ersten Hauptrundenspiel für die Bruins zum 2:0. Sturm ist in seiner zweiten Saison Chefcoach der Bruins, in der vergangenen Saison führte er das Team in die Playoffs.

Vor den eigenen Fans mussten die Bruins lange um den Sieg zittern. Erst 3:46 Minuten vor dem Ende erzielte Fraser Minten das 1:0, keine Minute danach traf Peterka nach einem feinen Solo zum 2:0. Er war zuvor auch für den Puckgewinn seiner Mannschaft verantwortlich. Den Schlusspunkt setzte Mark Kastelic nur 23 Sekunden später, als die Rangers volles Risiko gingen, ohne Torwart spielten und er ins leere Tor traf.