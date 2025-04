Leon Draisaitl erzielt in Las Vegas sein 52. Saisontor. Seine persönliche Bestleistung ist in Reichweite - ebenso wie der große Rekord für Owetschkin.

Edmonton (dpa) – NHL-Toptorjäger Leon Draisaitl hat sein 52. Saisontor erzielt und mit den Edmonton Oilers einen wichtigen Sieg bei den Vegas Golden Knights geholt. Beim 3:2 gegen den Divisions-Rivalen traf der deutsche Nationalspieler zum zwischenzeitlichen 2:1. Draisaitl fehlen noch drei Tore zu seinem Karrierebestwert von 55 Treffern in einer Saison. Die Oilers haben in der NHL-Hauptrunde noch acht Spiele ausstehen.Trotz der Niederlage haben die Golden Nights die Teilnahme an den Playoffs sicher, dafür sorgte die 1:3-Niederlage der Calgary Flames gegen Utah.

Owetschkin fehlen noch drei Tore zu Gretzkys Rekord

Alexander Owetschkin erzielte beim 4:3 der Washington Capitals bei den Boston Bruins unterdessen sein 38. Saisontor und kam dem ewigen NHL-Rekord damit noch näher. Er steht nun bei 891 Treffern in seiner Karriere. Auf die Wayne-Gretzky-Ausbeute von 894 fehlen ihm noch drei Tore.

Gegen Boston traf der Russe zum 2:0 und half dabei, die Serie von zuletzt drei Niederlagen zu beenden. Im Gegensatz zu den Oilers sind die Capitals bereits sicher für die Playoffs qualifiziert.