Draisaitl legt bei Edmonton-Sieg zwei Treffer auf

Die Edmonton Oilers finden in der NHL langsam in die Spur. Gegen St. Louis gelingt der fünfte Sieg aus den letzten sechs Spielen. Leon Draisaitl glänzt diesmal als Vorlagengeber.

Edmonton (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in der NHL immer besser in Fahrt. Gegen die St. Louis Blues gewannen die Oilers mit 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Es war der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Spielen für den Stanley-Cup-Finalisten der Vorsaison. Draisaitl legte dabei zwei Treffer auf. Damit kommt der deutsche Angreifer neben 19 Saisontoren nun auf 17 Torvorlagen.

Die Treffer der Oilers erzielten Corey Perry, Connor McDavid, Zach Hyman und Troy Stecher. Torhüter Stuart Skinner war gut aufgelegt und zeigte 30 Paraden.

Auch Stützle bereitet zwei Treffer vor

Erfolgreich waren auch die Ottawa Senators mit Tim Stützle, der beim 3:1 gegen die Nashville Predators ebenfalls zwei Tore vorbereitete. Ottawas Star-Torhüter Linus Ullmark hielt 37 Schüsse.

Niederlagen gab es für die anderen Deutschen. Moritz Seider und die Detroit Red Wings unterlagen den Colorado Avalanche mit 1:2. JJ Peterka verlor mit den Buffalo Sabres 2:5 gegen den Utah Hockey Club. Nico Sturms San José Sharks verdanken Torhüter Mackenzie Blackwood, beim 1:3 gegen Meister Florida Panthers kein Debakel erlebt zu haben. Blackwood glänzte mit 49 Paraden.

Die Chicago Blackhawks mit Lukas Reichel verloren auch das erste Spiel unter ihrem Interims-Trainer Anders Sörensen. Beim 2:4 gegen die Winnipeg Jets zeigten die Blackhawks eine couragierte Leistung. Doch am Ende unterlag das aktuell schlechteste Team der Liga erwartungsgemäß gegen eins der besten.