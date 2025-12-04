Deutscher NHL-Profi Peterka überragt bei Kantersieg

JJ Peterka hat mit den Utah Mammoth einen 7:0-Kantersieg in der NHL eingefahren. Peterka ist mit zwei Toren und zwei Vorlagen am höchsten Saisonerfolg beteiligt.

Anaheim (dpa) – Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat sein bislang bestes Saisonspiel in der NHL absolviert. Er zeigte eine Gala-Vorstellung beim 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)-Auswärtserfolg seiner Utah Mammoth gegen die Anaheim Ducks: Der 23-Jährige war mit zwei Toren und zwei Vorlagen der überragende Spieler auf dem Eis.

Peterka traf im zweiten Drittel zum 4:0 und im dritten Abschnitt zum 6:0. Für den Angreifer war es der zweite Doppelpack in dieser Saison, vier Scorer-Punkte in einem Spiel hatte Peterka zuvor erst einmal in seiner fünfjährigen NHL-Karriere markiert.

Peterka war im Sommer nach vier Jahren bei den Buffalo Sabres zu den Utah Mammoth gewechselt, die erst 2024 gegründet worden sind und ihre zweite Saison in der NHL absolvieren. Der 7:0-Erfolg des Teams aus Salt Lake City war der erste Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie.