4:10-Debakel zum WM-Auftakt für deutsche Eishockey-Junioren

Gegen die USA ist die deutsche U20-Nationalmannschaft nur kurz konkurrenzfähig. Auch die Unterstützung eines NHL-Stars in der Kabine hilft nicht.

Ottawa (dpa) – Die deutschen Eishockey-Junioren haben zum Auftakt der U20-WM trotz einer Kabinenansprache von NHL-Star Tim Stützle deutlich verloren. Gegen die USA verlor das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter im kanadischen Ottawa mit 4:10 (0:2, 2:4, 2:4). Stützle, der für die Ottawa Senators in der besten Liga der Welt auf Torejagd geht, versuchte vor dem Match die Junioren-Nationalspieler heiß zu machen, genutzt hat es allerdings nichts.

Die deutsche Auswahl war nur nach einem 0:3-Rückstand auf Augenhöhe, als Julius Sumpf (26. Minute) und David Lewandowski auf 2:3 verkürzen konnten. Danach trafen die Nordamerikaner nach Belieben. Die Treffer von Lenny Boos (46.) und Timo Ruckdäschel (57.) waren zu wenig.

Bereits am Freitag (21.30 Uhr/MEZ) trifft das Abstreiter-Team in der Gruppe A auf Finnland. Für die U20-Nationalmannschaft geht es bei den Junioren-Titelkämpfen in Kanada nur um den Klassenverbleib.