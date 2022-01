Wave Esports und Fokus Clan bei VRL DACH: Evolution dabei

Das in der Qualifikation beste Team kommt mit Wave Esports aus Österreich. Die Wiener E-Sport-Organisation hat in der Vergangenheit bereits auf europäischer Ebene gespielt. In der Qualifikation für die DACH-Liga überzeugte das Team mit vier Siegen ohne Map-Verlust.

Zum erweiterten Favoritenkreis für die neu entstehende Liga zählen CGN Esports und MMix aus Deutschland. Letztere haben bei der Qualifikation für die DACH-Liga ihre Premiere gefeiert. Aufgrund der international erfahrenen Mannschaft um Felix „al0rante“ Brandl und James „Kryptix“ Affleck werden dem Team Chancen ausgerechnet.

Ebenfalls qualifiziert sind Sparx Esports aus der Schweiz, die italienische E-Sport-Organisation Dsyre sowie Fokus Clan, Ovation Esports und Angry Titans aus Deutschland.

