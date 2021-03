Enges Rennen

Vor letztem LEC-Spieltag noch drei offene Playoff-Plätze

So eng war das Rennen um die Playoff-Plätze in der LEC selten: Auch nach dem vorletzten Spieltag des LEC-Spring-Splits stehen nur drei Teams fest, die in den Playoffs antreten. Excel überraschte erneut mit einem Sieg gegen Tabellenführer Rogue.