Vitality gewinnt CS2 Blast World Final zum Jahresabschluss

HANDOUT – Beim Blast Premier World Final biss sich Faze am formstarken Team Vitality erneut die Zähne aus. Foto: Michael Konkol/Blast Premier/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Abu Dhabi (dpa). Team Vitality hat mit dem Blast Premier World Final das letzte Counter-Strike-2-Turnier des Jahres gewonnen. Angeführt vom wie gewohnt starken Starspieler Mathieu «ZywOo» Herbaut setzte sich die Aufstellung im Finale klar mit 2:0 (13:5; 13:7) gegen Faze Clan durch.

«Es war ein verrücktes Jahr. Es war auch anstrengend, mit zwei Spielerwechseln und dem Abgang vom Coach», sagte Vitalitys Kapitän «apeX» im Interview nach dem Spiel. «Aber wir haben es immer zurückgeschafft, weil wir an dieses Team glauben.»

Letztes Counter-Strike-Turnier 2023

Nachdem sich das Wechselkarussell spät im Jahr noch einmal gedreht hatte, gingen viele der Teilnehmer mit neuen Spielern in das Turnier. Auch die beiden Finalisten, schon im Vorfeld klare Favoriten, brachten Neuzugänge mit. Für Vitality war es erst das zweite Turnier mit dem Briten William «mezii» Merriman, bei Faze kam der von Mouz verpflichtete David «frozen» Čerňanský zum Debüt.

Vitality hatte im Halbfinale zuvor mühelos Natus Vincere ohne den aussetzenden Oleksandr «s1mple» Kostyljev ausgeschaltet. Faze hatte gegen Mouz um einen Ersatzspieler deutlich mehr Mühe.

Tweet Blast

Zu einer engen Serie entwickelte sich das Finale nicht. Auf beiden Karten führte Vitality bereits zur Halbzeit und spielte den Vorteil souverän zum Sieg aus. Mit dem zweiten Turniersieg in Folge dürfte das Team vorerst als bestes CS2-Team der Welt gelten. Ähnliches gilt für ZywOo, der sich in den meisten messbaren Statistiken klar an die Spitze setze und wenig überraschend als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde.